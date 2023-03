"Ronaldo e Pepe? Não acho que a idade seja um fator importante neste momento"

Declarações de Roberto ​​​​​​​Martínez, selecionador de Portugal, à margem do anúncio da convocatória para os jogos com Liechtenstein e Luxemburgo, de qualificação para o Euro'2024.

Como olha para esta lista? "Há muitos jogadores que merecem estar nesta lista. Há jogadores que nada fizeram de mal para nao estar aqui. É logo um pouco difícil, mas é só um ponto de partida. Vamos preparar dois jogos importantíssimos, de qualificação e sem margem de erro. E com muita ilusão. Vejo uma mescla de qualidade, experiência, jogadores que jogam em Portugal e no estrangeiro. Para eles, é um enorme orgulho defender as cores da Seleção. Poderem melhorar a equipa é essencial."

Como é que o país olha para esta convocatória? Continuidade, renovação? "Esta lista é um ponto de partida, jogadores em bom momento de forma. Sete dias, dois jogos... Os jogadores precisam de estar em bom momento. Para os adeptos, este é um momento muito importante. Os dois jogos, o primeiro jogo em Alvalade, são uma oportunidade para mostrar como podemos jogar. Este é um ponto de partida. A minha mensagem aos adeptos é que precisamos deles para sermos uma grande equipa juntos."

Convoca um jogador de 38 anos e outro de 40. Ponderou não convocar Cristiano Ronaldo e Pepe? "Não. Agora, este estágio é para jogar contra Luxemburgo e Liechtenstein. É importante saber que a nossa convocatória tem jovens que podem aprender com os mais experientes. Agora, há que pensar neste estágio. Não acho que a idade seja um fator importante neste momento."