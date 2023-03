Ronaldo e as diferenças entre Fernando Santos e Roberto Martínez: "É tudo sempre a andar..."

Declarações de Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, em conferência de Imprensa de antevisão do Portugal-Liechenstein

Treinador espanhol pode ser benéfico para si? "Os meus filhos nasceram em Espanha, é uma cultura que me diz muito, com a qual me identifico bastante. Tenho bastantes amigos em Espanha, os meus filhos adoram estar lá, principalmente o Cristianinho, tem os amigos todos lá. E eu também [gosto de estar em Espanha]. Identifico-me bastante, joguei lá muitos anos. É uma energia diferente, uma aura diferente, é um capítulo diferente. Por vezes na vida é bom haver uma mudança. Tenho a certeza que vai ser positiva, para nós, para Portugal ter um treinador com uma mentalidade e uma experiência diferente. Nós jogadores já sentimos isso. Mas tudo vai passar dentro de campo, temos de ganhar, levar o nome de Portugal o mais alto possível e estamos todos preparados para isso."

Para Cristiano Ronaldo a ideia de jogo de mais de ataque é algo que o cativa? "Não só a ideia de jogo. Só a mudança em si já é positiva para todos nós. É um ar fresco, ideias novas, diferentes, muitos jogadores diferentes das últimas convocatórias, possivelmente o sistema mudará, não me compete a mim falar sobre isso. Muitas vezes as mudanças são boas, aprendemos algo com isso. O que estamos a viver na Seleção é muito positivo. Sente-se algo muito especial, muito positivo, a intensidade dos treinos é boa, diferente. Os meus companheiros também adoraram os treinos. Tenho a certeza que seleção vai estar preparada não só para amanhã, mas também para o jogo com o Luxemburgo e também para os jogos em junho. Vamos estar preparados e dar o nosso melhor. Tenho a certeza que Portugal vai ser uma equipa com mais ataque."

Diferenças de Fernando Santos para Roberto Martínez: "O que mais notei é a dinâmica, é tudo sempre a andar, não há muitas paragens, isso é bom. Os jogadores estão sempre ligados. É o que eu mais gosto, porque eu na minha vida também sou um pouco assim. Identifico-me com isso."