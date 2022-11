Capitão da Seleção falou ao LiveScore e disse estar à espera do melhor Mundial de sempre. Espera bater o recorde de nove golos de Eusébio: "Lá no céu vai ficar feliz"

Cristiano Ronaldo falou sobre as suas expetativas para o Mundial ao LiveScore, portal do qual é embaixador, e apontou a uma final entre Portugal e Brasil.

"Final Portugal-Brasil? Espero que sim. Brinquei com o Casemiro e disse-lhe que a final vai ser Portugal-Brasil. É um sonho, para ser sincero. O Mundial é a competição mais difícil no Mundo. Estou a sonhar com isso. Sei que será duro e difícil, mas somos livres para sonhar e estou sempre a sonhar. Para mim o mais importante é estar presente e competir. Na minha opinião, será o melhor Mundial de sempre. Vamos ver", começou por dizer Ronaldo, que vai para o seu quinto Mundial da carreira.

"O sentimento é bom. Jogar este tipo de competições no final do ano é interessante, é um desafio e é diferente, mas acho que vai ser bom. Estou animado. Vai ser o meu quinto Mundial e estou mesmo feliz por jogar outro Mundial. O clima para mim não é um problema. Estamos preparados e como jogadores profissionais somos capazes de jogar em todas as condições. Na minha opinião, será bom, porque prefiro o tempo quente. Não é um grande problema para mim. Em termos físicos, ser nesta altura faz com que todas as seleções estejam em forma", acrescentou.

Ronaldo está a dois golos de alcançar os nove de Eusébio em Mundiais, uma meta que gostava de alcançar no Catar: "Vai ser um bom desafio. Respeito muito o Eusébio. É alguém que todos os portugueses mantêm no coração. Era uma pessoa incrível, mas se tiver a oportunidade e se tiver a hipótese de bater esse recorde, acho que Eusébio vai ficar feliz lá no céu. Ele vai-me dar sorte para bater o seu próprio recorde."

"É bom fazer parte de uma seleção com um mixto de jovens jogadores e outros mais maduros. São assim as melhores equipas do mundo. É bom ter diferentes idades, personalidades, opiniões, abordagens da filosofia de jogo. Temos uma boa Seleção, um bom treinador. Vai ser interessante. Estou entusiasmado por disputar o meu quinto Mundial. Os jogadores com que falei também estão entusiasmados", completou.