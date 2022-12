"Ronaldo deve ser titular contra Marrocos? Gonçalo Ramos esteve bem..."

Declarações de Otávio, médio da Seleção Nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, no sábado (15h00), relativo aos ​​​​​​​quartos de final do Mundial'2022.

Recuperado de lesão? "Estou bem fisicamente e quero chegar à final e ganhá-la".

Onze frente a Marrocos deve ter Ronaldo? "A avaliação é a mesma. Queremos colocar os pontos positivos [do jogo com a Suíça] no próximo jogo e emendar os negativos. O Ronaldo é um jogador exemplar e um dos maiores do mundo e da história. O Gonçalo [Ramos] entrou e esteve bem no jogo e somos 24 jogadores prontos para jogar".

Marrocos: "Têm muitos adeptos, mas, dentro de campo, são 11 contra 11. Queremos demonstrar a nossa força."