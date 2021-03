"Ronaldo demonstrou ansiedade? Sim, é notório", diz Fernando Santos

Fernando Santos voltou a falar sobre a exibição de Cristiano Ronaldo no triunfo sobre o Luxemburgo, por 3-1, em conferência de Imprensa.

Ansiedade em Cristiano Ronaldo? "Sim, é notório. Ele é um jogador de qualidade extra, mas como em todos os jogadores do mundo, há momentos em que as coisas não querem sair e com estes jogadores parece que ainda complica mais. Numa situação normal, em lances como aquele, em 100 ele faz 99. Agora vai ter repouso e isso vai ajudar seguramente. O golo que ele marcou [frente à Sérvia]... O jogo não corre bem, a equipa está a empatar 2-2, se ele marca o 3-2 aos 90 minutos as páginas dos jornais são que o Cristiano é o herói, o salvador. Se as coisas correm mal... Mesmo num jogador com o traquejo dele, nota-se em alguns momentos alguma ansiedade que em condições normais batia e a bola entrava."