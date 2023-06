"Ronaldo vai alcançar um número incrível, nós estamos cá para estragar esse dia"

O selecionador da Islândia falou aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com Portugal na quarta jornada do Grupo J, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique.

O selecionador da Islândia, Age Hareide, prometeu dar "boa luta" a Portugal, no jogo de terça-feira de apuramento para o Euro' 2024 e assumiu que, com "alguma sorte", os nórdicos poderão surpreender.

O treinador norueguês falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo da quarta jornada do Grupo J, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique.

"Estamos bem fisicamente e vamos dar boa luta. Portugal é uma boa equipa, tem grandes jogadores, mas não é a melhor equipa. Além disso, sabemos que há jogadores em dificuldades físicas. Por isso, vamos ver", disse o técnico de 69 anos.

Hareide, que está a viver a sua terceira experiência como selecionador depois de representar Dinamarca (2016-2019) e Noruega (2004-2008), enalteceu a carreira de Cristiano Ronaldo, mas promete estragar a possível festa da internacionalização 200 do capitão português.

"Conheço o Ronaldo dos tempos ainda do Manchester United, quando era apenas um miúdo, estamos a falar há 20 anos. E, nessa altura, a forma como treinava e jogava era fantástica. É um jogador fantástico. Vai alcançar um número incrível. Mas nós estamos cá para estragar esse dia", frisou.