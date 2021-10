Ronaldo atinge um novo recorde com a camisola de Portugal

Portugal defrontou o Catar num encontro particular, no Algarve

O guarda-redes Diogo Costa e o médio Matheus Nunes estrearam-se este sábado pela seleção A, no particular com o Catar, no Estádio Algarve, integrando um onze com várias poupanças, mas com o recordista Cristiano Ronaldo.

O guardião do FC Porto somou os primeiros minutos pela equipa das quinas, depois de não ter sido utilizado em qualquer dos compromissos de setembro, enquanto o médio do Sporting também fez a estreia absoluta, na primeira vez em que foi convocado por Fernando Santos.

Além das duas novidades, o selecionador lançou de início o capitão Cristiano Ronaldo, que, assim, somou a 181.ª internacionalização por Portugal, descolando do espanhol Sérgio Ramos (180) e tornando-se no futebolista europeu com mais partidas por uma seleção.

A Seleção Nacional apresentou com Diogo Costa na baliza, atrás de um quarteto defensivo composto por Diogo Dalot, Danilo, José Fonte e Nuno Mendes, enquanto William Carvalho, João Mário e Matheus Nunes vão formar o trio de meio-campo, que apoiará os avançados Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e André Silva.

Fora da ficha de jogo, ficaram Diogo Jota, que tem vindo a recuperar de problemas musculares e ainda não treinou com a equipa, e o médio Rúben Neves, pelo que Portugal teve 11 jogadores no banco de suplentes, ao invés dos 12 permitidos.