Ronaldo após decidir o Islândia-Portugal: "Quem me pára? Os defesas a dar-me porrada..."

Declarações de Ronaldo após o Islândia-Portugal (0-1) da quarta jornada da qualificação para o Europeu'2023

Sobre a exibição: "Não foi boa, mas não podemos jogar sempre como queremos. A Islândia jogou sempre com bloco muito baixo. Foi um jogo com muita porrada, creio que 12/13 faltas na primeira parte. As qualificações ganham-se com estes jogos, jogos de luta. Hoje foi na luta, na guerra e sofrimento".

O que lhe vai no coração: "Muita felicidade, não só pela marca única. Importante é a reação, acreditámos até ao fim. Ganhámos qualificações com estes jogos. Mas não posso deixar de frisar, seria hipocrisia, que é bom marcar o golo neste dia especial."

Ouvir adeptos na Islândia a dizer 'siii': "Sinto alegria imensa saber que continuo a alegrar muitas pessoas não só em Portugal., Quero continuar a ser útil, a ajudar e a fazer golos."

As defesas: ""Quem me pára? Os defesas a dar-me porrada..."Não... quero continuar a sentir-me útil. Estarei sempre grato a Portugal, a vestir as nossas cores."

Esperava ser tão difícil: Esperava dificuldades, mas não tanto. Não podemos jogar como queremos sempre. Foi um jogo feio. Às vezes ganham-se qualificações assim, somos equipa aguerrida, nem sempre se pode jogar bonito."