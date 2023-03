Ronaldo: "A liga saudita será a quinta, sexta liga mais competitiva do Mundo"

Ronaldo esteve na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Liechenstein e abordou a passagem para o campeonato da Arábia Saudita

Sobre a idade: "Sinto-me bem, por isso estou aqui. Se não estivesse bem, so míster não achasse isso eu não teria vindo. Agora na Arábia Saudita é uma etapa diferente, não vou dizer que é uma Premier League, porque estaria a mentir. Mas estou muito surpreendido pela positiva, é uma liga muito competitiva."

Melhor: "As equipas são muito boas, os jogadores árabes são bons, os jogadores estrangeiros dão uma qualidade diferente. Se continuarem o plano, será certamente a quinta, sexta liga mais competitiva do Mundo. Estou bem, chego rodado, com minutos. Estou pronto a jogar, estou preparado".