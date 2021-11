Romeu dedica triunfo em solo cipriota a Rui Jorge: "É o nosso líder e faz-nos falta"

Declarações do adjunto de Rui Jorge, no final do encontro com Chipre (0-1)

Jogo: "Em primeiro lugar, dedicar a vitória ao Rui Jorge. É o nosso líder e faz-nos falta. Tivemos momentos bons na primeira parte, conseguimos recuperar muitas bolas. Fizemos um golo, podíamos ter feito mais. Depois, passamos um bocado onde não tivemos muita bola. Foi uma boa vitória, mas na segunda parte podíamos ter feito mais."

Início: "É sempre bom marcar em qualquer momento. Marcando cedo, obrigámos o adversário a correr riscos. Não fizemos o segundo, podíamos ter feito, e é sempre perigoso. O adversário pode fazer um golo a qualquer momento. Gostei dos primeiros 30 minutos."

Estreias de Chiquinho e Inácio: "Foram positivas. Têm de sentir um grande orgulho por representar a seleção nacional. Estão de parabéns."

O que há a melhorar: "Vamos digerir esta vitória, falar com o Rui Jorge e falar sobre o jogo nos próximos dias."