Roma fecha a porta a Mourinho na Seleção portuguesa, dizem em Itália

Gazzetta dello Sport adianta que o clube romano não está disposto a "partilhar" José Mourinho com a Seleção portuguesa.

José Mourinho é um dos treinadores desejados pela Federação Portuguesa de Futebol para suceder a Fernando Santos no comando técnico da Seleção portuguesa. Mas essa não será uma possibilidade fácil de ser concretizada, dizem em Itália.

O jornal Gazzetta dello Sport escreve, esta sexta-feira, que a Roma fechou a porta ao cenário de Mourinho treinar a equipa das quinas. O emblema romanista não estará disposto a "dividir" o treinador, a quem paga oito milhões de euros líquidos, o que corresponde a um custo de 12 M€ para os giallorossi.

E se alguém quiser levar o treinador, terá de pagar bem. O Special One não tem cláusula de rescisão no contrato, mas a Roma não o libertaria a um preço baixo.

De acordo com a publicação, Mourinho já informou a FPF de que pretender continuar na Roma e não está disposto a aceitar um eventual convite para orientar a Seleção Nacional. O jornal refere também que, dependendo de como correr a temporada, a posição do clube poderia ser diferente no final de 2022/23.