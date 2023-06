Rodrigo Ribeiro: "O nervosismo antes de competições desta dimensão é natural"

Rodrigo Ribeiro garante seleção focada e preparada para Europeu de sub-19

Rodrigo Ribeiro garantiu hoje que a seleção portuguesa sub-19 está preparada, focada e com objetivos bem definidos para o Europeu da categoria, a disputar em Malta, a partir de 3 de julho.

"A equipa está confiante, o nervosismo antes de competições desta dimensão é natural, mas estamos habituados a lidar com essa, entre aspas, pressão. Estamos a trabalhar focados e com os nossos objetivos sempre bem definidos", afirmou o avançado do Sporting.

Rodrigo Ribeiro lembrou que num campeonato Europeu "todas as seleções são muito boas e a dificuldade é muito alta", considerando preferível dizer que Portugal "é uma grande seleção", em vez de assumir o favoritismo.

"Temos de encarar cada jogo como um desafio extremamente difícil, independentemente de estarmos consciente da nossa qualidade. Somos uma equipa ofensiva, com qualidade e intensidade, que é o que o mister Milheiro mais nos pede nos treinos", referiu.

A seleção portuguesa realizou este domingo o antepenúltimo treino antes da partida para Malta, no qual o técnico Joaquim Milheiro voltou a contar com os 25 convocados.

Na segunda-feira, o selecionador nacional anunciará os cinco jogadores que não seguem viagem para Malta, na próxima quarta-feira, uma vez que a lista final apenas poderá ter 20 jogadores (dois guarda-redes e 18 jogadores de campo).

Portugal integra o Grupo A da competição, na qual defrontará as seleções da Polónia, em 3 de julho, da Itália, em 6 de julho, e de Malta, em 9 de julho, apurando-se para as meias-finais da prova os dois primeiros do grupo.

A lista de convocados da Seleção Nacional sub-19:

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting CP), João Carvalho (SC Braga) e Gonçalo Ribeiro (FC Porto).

Defesas: David Monteiro (Sporting CP), Martim Marques (Sporting CP); Hugo Oliveira (FC Famalicão) Luís Gomes (FC Porto), António Ribeiro (FC Porto), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Esteves (Sporting CP) e Martim Fernandes (FC Porto).

Médios: Yanis da Rocha (ES Tryoes), Nuno Félix (SL Benfica), Gustavo Sá (FC Famalicão), Samuel Justo (Sporting CP), André Neves (Gondomar SC) Diogo Prioste (SL Benfica), João Vasconcelos (SC Braga) e João Faria (SC Braga).

Avançados: Carlos Borges (Manchester City), Hugo Félix (SL Benfica), Herculano Nabian (Empoli Fc), Jorge Meireles (FC Porto), Rodrigo Ribeiro (Sporting CP) e Miguel Falé (SC Braga).