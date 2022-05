Rodrigo Ribeiro mentalizado para ganhar os três jogos

Avançado do Sporting fez o quinto golo no triunfo dos sub-17, por 5-1, sobre a Escócia.

Rodrigo Ribeiro fez o quinto golo de Portugal no jogo com a Escócia na jornada inaugural do grupo D do Europeu de Israel. Foi o sexto ao serviço da Seleção Nacional de sub-17 do avançado do Sporting que ficou muitos motivos para sorrir.

"Fizemos um bom jogo e foi uma boa vitória. Agora temos que dar continuidade. Foi bom entrarmos a ganhar. Agora o próximo jogo ainda é o mais importante. Vamos com a mentalidade de vencer os três jogos do grupo. Depois pensaremos na fase seguinte."