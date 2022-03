Rodrigo Ribeiro: "Hat-trick? Hoje fui eu, amanhã serão outros"

Declarações de Rodrigo Ribeiro após a vitória (9-1) sobre a Finlândia, que garantiu o apuramento de Portugal para o Europeu de sub-17.

Espírito de grupo: "Começámos a perder, mas esta equipa tem uma mentalidade muito forte e demos a volta ao marcador e vencemos com um resultado dilatado. Esta vitória, e também as outras duas nesta fase de apuramento, refletem muito o que é o espírito desta equipa, e agora é continuar a trabalhar para daqui a dois meses no Europeu tentarmos o melhor resultado possível, mas vamos entrar em todos os jogos com o objetivo de vencer."

Autor de três golos: "Muito feliz [pelo hat-trick], mas hoje fui eu e o José Rodrigues, amanhã serão outros, o importante é ajudar a equipa a vencer."