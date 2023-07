Rodrigo Ribeiro e a final dos sub-19: "Desde o início que sonhamos, estamos mais perto"

Declarações de Rodrigo Ribeiro e de Gustavo Sá ao Canal 11, após a qualificação de Portugal para a final do Europeu de sub-19.

Rodrigo Ribeiro: "Estou muito contente, ainda mais com a vitória da equipa. Conseguimos exprimir a nossa qualidade em golos. Agora é recuperar para a final. Entrámos com muita agressividade, o primeiro golo foi resultado da nossa pressão na frente. Marcámos cedo e conseguimos dar continuidade. Marcar mais golos foi muito importante. Desde o início que sonhamos com a final, agora, passo a passo, estamos cada vez mais perto. Focamo-nos em nós e na nossa forma de jogar, no nosso trabalho. Depois analisaremos o adversário. Toda a equipa e "staff" estamos muito contentes. Agora é descansar e preparar-nos física e mentalmente."

Gustavo Sá: "Sabíamos que ia ser um desafio complicado, como os dois que tivemos com eles. Entrámos bem e isso facilitou a nossa tarefa. [No primeiro golo] Senti que tinha de pressionar o guarda-redes e, felizmente, ele errou e eu estava no lugar e hora certos. Sabemos que tínhamos o objetivo da final, já o cumprimos. Com a qualidade que estamos a mostrar, sabíamos que esse era o lugar para nós. Estamos contentes e orgulhosos."