Roberto Martínez após o Islândia-Portugal: "É normal, os jogos em junho são mais difíceis..."

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, após o triunfo contra a Islândia (1-0), na quarta jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Melhor resultado que a exibição? "Sim. Esta partida era para o resultado. Foi um jogo difícil, depois de 72 horas de um jogo duro com a Bósnia, que perdeu em casa com o Luxemburgo, é normal porque os jogos em junho são mais difíceis. Ganhámos com valores de equipa ganhadora. Não foi bom jogo, mas tentámos. Tivemos 11 cantos, que fora de casa é atitude de ataque. E mantivemos baliza a zero contra uma seleção que tem jogo direto. Estou satisfeito, mais pelos valores da equipa que pelo jogo atrativo."

Cansaço de muitos jogos: "Era claro o cansaço e fadiga mental. Houve jogos com 70 jogos que tiveram atitude espetacular."

Daí as mexidas na equipa? "Por isso quatro alterações, foi importante ter Rafael Lerão com frescura, a experiência do Pepe mais fresco. Como equipa, sabemos sofrer e isso é muito importante."

Apuramento mais perto? "Sim, mas passo a passo. Precisamos de desfrutar das quatro vitórias e depois descansar bem."

Férias vão saber bem? "Sim. E o Nélson Semedo tem o casamento. Depois é preparar o estágio de setembro, cada estágio será vital para podermos crescer e ser melhores."