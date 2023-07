Roberto Martínez vai assistir no estádio ao Inglaterra-Portugal

O técnico espanhol chegou ao aeroporto da terceira cidade mais populosa daquele país por volta das 11:00 locais (08:00 em Lisboa) e juntou-se, de imediato, à concentração da equipa comandada por Rui Jorge, que vai entrar em campo a partir das 20:00 (17:00)

O selecionador nacional Roberto Martínez aterrou este domingo em Kutaisi, na Geórgia, para assistir ao jogo entre Portugal e Inglaterra, dos quartos-de-final do Europeu de sub-21, disse à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol.

O técnico espanhol chegou ao aeroporto da terceira cidade mais populosa daquele país por volta das 11:00 locais (08:00 em Lisboa) e juntou-se, de imediato, à concentração da equipa comandada por Rui Jorge, que vai entrar em campo a partir das 20:00 (17:00), no Estádio Ramaz Shengelia, num confronto com arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.

Roberto Martínez já tinha estado na Geórgia em 24 de junho, mas um atraso na ligação aérea impediu-o de assistir ao empate entre Portugal e Países Baixos (1-1), fazendo com que esse contacto com a comitiva dos sub-21 acontecesse apenas no final do embate da segunda ronda do Grupo A, antes de ter voltado a Lisboa na madrugada do dia seguinte.

O selecionador "AA", de 49 anos, tinha previsto viajar mais uma vez até à capital Tbilisi na última terça-feira, mas mudou de planos antes do êxito sobre a Bélgica (2-1), que ajudou os vice-campeões em título a subirem à segunda posição da "poule", marcando encontro nos "quartos" com Inglaterra, dominadora invicta do Grupo C e campeã em 1982 e 1984.

O vencedor vai cruzar-se na próxima fase com Israel, que, no sábado, eliminou a anfitriã Geórgia - tinha vencido os lusos na jornada inaugural da primeira fase -, com recurso ao desempate por grandes penalidades (4-3), após o "nulo" no final do prolongamento (0-0).

Além de almejar o acesso às meias-finais do Europeu de sub-21, prova na qual já perdeu as decisões de 1994, 2015 e 2021, Portugal pode consumar, desde já, a quinta presença nos Jogos Olímpicos, depois de Amesterdão'1928, Atlanta'1996, Atenas'2004 e Rio'2016.