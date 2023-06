Roberto Martínez: "Toti Gomes tem mais potencial do que eu achava"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de antevisão aos jogos com a Bósnia e a Islândia, de qualificação para o Euro'2024

Sobre Toti Gomes: "É um jogador diferente. Para jogar com três centrais, precisamos do perfil do Gonçalo Inácio e do Diogo Leite. O do Toti Gomes é totalmente diferente. Gostei muito da sua atitude. Tem um potencial mais alto do que eu achava, depois de ver os jogos do Wolverhampton. Foi muito interessante trabalhar com eles, temos seis centrais de alto nível. Agora precisa trabalhar. Foi uma surpresa muito muito agradável."

Criatividade mais importante que tática? Comparação com a Bélgica? "A minha responsabilidade é fazer do talento individual uma equipa compensada e equilibrada. Bernardo Silva ou Bruno Fernandes são muito inteligentes para controlar a bola, mas precisamos de João Félix no um contra um para ter forma de atacar diferente. Preciso que os jogadores se adaptem à ideia da equipa, temos de ser equilibrados. Ter posições que não são fixas é importante para o futebol moderno que nós queremos."

Evolução da Seleção: "Acho que vimos o Portugal que eu gosto na segunda parte com o Liechtenstein e no jogo com o Luxemburgo. Tivemos ponto de partida em março, mas precisamos de crescer. Os jogadores surpreenderam-me para jogar um futebol que precisa de mais tempo. Vimos sinais, movimentos de ataque, padrões, ligação de jogadores, conceitos táticos. Fiquei muito contente. Agora temos de fazer o mesmo contra a Bósnia."