Roberto Martínez: "Temos qualidade técnica e sem bola somos equipa muito forte"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, antes da partida contra a Islândia de qualificação para o Euro'2024

Defesa de Portugal: "É importante. Uma equipa com bom ataque que não tem boa defesa não pode ganhar. No estágio de março o Rui Patrício fez dois jogos muito bons, mas é bom ver o nível em jogos internacionais do Diogo Costa, fez defesa espetacular contra a Bósnia. A defesa teve jogo duro. Sem bola somos equipa muito forte. Não podemos ser equipa ganhadora só com qualidade individual. A atitude para defender tem de ser boa como equipa."

Onde melhorar e é difícil Portugal não se qualificar? "Nós gostamos de ir passo a passo. É importante preparar o jogo bem. Estou muito contente pelo período de preparação, em junho é estágio difícil. O compromisso dos jogadores foi perfeito. Podemos melhorar em tudo, nas ligações, nas decisões. Temos capacidade técnica muito elevada, mas temos de trabalhar juntos para melhorar na execução da qualidade. Precisamos de jogos como o da Bósnia para crescer. A Islândia, que respeitamos, tem jogo agressivo, pode marcar golos de forma rápida. É uma equipa diferente das outras."

