Roberto Martínez: "Temos de ver a forma de romper estes jogos"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, após o triunfo por 4-0 sobre o Liechtenstein, na primeira jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Começar com goleada: "Sim, o resultado é muito importante. Claro que é uma oportunidade para mim para conhecer os jogadores, a interação, ver a maneira de tirar melhor proveito das qualidades. Mas fico com a atitude e vontade de trabalhar. Contra uma equipa que se fecha estou muito orgulhoso do resultado."

Evolução: "Foi uma continuação, temos de desfrutar de situações destas. Percebi que quando jogas por Portugal é especial. Os jogadores seguem nessa linha, foi um passo em frente para preparar o próximo jogo."

Marcar cedo ajudou? "Frustrámo-nos um pouco na primeira parte. Importante foi limitar o adversário que criou pouco perigo, não me lembro de uma chance. Depois temos de nos ajustar e ver a forma de romper estes jogos. A forma como entrámos na primeira e na segunda parte foi uma vantagem."

Próximo jogo: "Jogar fora é sempre difícil. Temos de recuperar bem para ter boa energia, isso é sempre importante."