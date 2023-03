Num vídeo divulgado pela FPF é possível ver uma lista de jogadores que o selecionador Roberto Martínez tem sob análise. Rafa, que renunciou à Seleção ainda com Fernando Santos, é um deles.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quarta-feira, um vídeo em que mostra como é um dia de trabalho do novo selecionador, Roberto Martínez. Numa das partes, o treinador mostra um quadro em que tem uma lista extensa de jogadores portugueses - a primeira lista tem 200 nomes - que estão a ser analisados. E há alguns nomes curiosos que é possível ver nas imagens.

Um deles é o de Rafa Silva, avançado do Benfica que renunciou à seleção ainda com Fernando Santos no comando técnico.

Florentino (Benfica), Abdu Conté (Troyes), Francisco Conceição (Ajax), Xeka (Rennes), João Moutinho (Spezia), Angel Gomes (Lille), Mathias Lage (Brest), André Almeida (Valência), Diogo Leite (Union Berlim) e Vitinha (Marselha) também estão na lista em causa.

Nota também para a presença de Ángel Algobia no referido grupo. O médio defensivo espanhol, de 23 anos, tem dupla nacionalidade e poderia ser convocado por Portugal. Joga no Getafe (19 jogos esta época) e fez a formação no Rayo Vallecano.

"No futebol, há bons problemas e maus problemas. A primeira lista tinha 200 jogadores. Rapidamente, vais cortando e chega aos 90. Esses 90 eram jogadores com características diferentes, mas todos importantes. Agora, são 52 jogadores, para uma lista de 20 mais três guarda-redes. É uma lista muito forte. É incrível", referiu Roberto Martínez.

Veja o vídeo: