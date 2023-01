Roberto Martínez sobre Ronaldo: "Merece respeito e vamos falar"

Declarações de Roberto Martínez na conferência de apresentação como selecionador de Portugal.

Palavras iniciais: "Obrigado a todos. Vou tentar aprender português logo que possível. Estou muito entusiasmado por estar aqui. Vou representar uma das seleções com mais talento. Sabia que este era um projeto que me entusiasmava. Há grandes objetivos e expectativas, mas há, também, uma grande equipa. Junto vamos conquistar os objetivos."

Cristiano Ronaldo: "As decisões são tomadas no campo. Não tomo as decisões no escritório. Espero contactar todos os jogadores. Cristiano Ronaldo é um jogador que integra a lista. Está na seleção há 19 anos. Espero que nos possamos sentar com ele e criar a melhor equipa. É um dia de grande satisfação, mas, amanhã, começaremos a trabalhar."

Ainda Ronaldo: "Vamos começar um processo futebolístico para tentar conhecer todos os jogadores que poderão entrar nessa Seleção. Vamos dar uma oportunidade a todos os jogadores e respeitar todos os que já estão na Seleção. O Cristiano é um deles. Alguns já defrontei, e estou encantado por poder tê-los a meu lado. É um processo que temos de encarar naturalmente, com responsabilidade, e vamos tomar decisões importantes para a equipa".