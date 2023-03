Roberto Martínez: "Se falarmos dos que não jogam, entramos na dinâmica errada"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, após a vitória por 6-0 sobre o Luxemburgo.

Mexidas na defesa: "Mudámos nas posições de mais desgaste físico. Gostei muito de ver o Gonçalo Inácio, mas era importante dar descanso hoje. Foi muito importante ver o António Silva a entrar numa posição que hoje foi muito importante para defender as transições do Luxemburgo. A experiência do Danilo e do Rúben Dias... Acho que a equipa foi muito forte defensivamente."

Cristiano Ronaldo ou Gonçalo Ramos no ataque: "Valorizo quem está em campo. O Cristiano Ronaldo tem uma experiência internacional incrível. O Gonçalo Ramos pode jogar com o Cristiano Ronaldo. Mas isso não é debate, não devemos olhar para os jogadores, há que olhar para o nível da equipa. A equipa esteve muito concentrada e eu valorizo isso. Que jogadores estão em campo depende de muitas coisas. Se joga um ou outro... tenho 35/36 jogadores de alto nível. Se falarmos dos que não jogam, entramos na dinâmica errada."

Satisfeito com a primeira semana de trabalho: "Não gostei de 25 minutos da primeira parte contra o Liechtenstein. Mas a atitude, o nível, a intensidade do treino, do trabalho, foi espetacular. Foi melhor do que eu esperava. Estes jogos foram muito diferentes. Portugal deve ser uma equipa variável e gosto da flexibilidade tática desta equipa. Temos uma semana de trabalho, conseguimos seis pontos, e estou mito satisfeito. Mas é um caminho longo, isto foi um ponto de partida positivo."

Só volta a ter os jogadores em junho: "Estou habituado, é a minha experiência dos últimos sete anos. Devo trabalhar da mesma maneira, mas agora sem os jogadores. Daqui a nove semanas jogamos com a Bósnia e a Islândia. O meu trabalho não para, mas é muito diferente ter ou não os jogadores."