Roberto Martínez: "Ronaldo? É um novo ciclo. É importante que possamos usar a sua experiência"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, após o triunfo por 4-0 sobre o Liechtenstein, na primeira jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Balanço: "Muito muito positivo. Era um passo seguinte à atitude e ao trabalho dos treinos. Sempre é muito difícil jogar este tipo de jogos, são 'jogos armadilha', pela forma como jogámos com bola e como sufocámos o perigo do Liechtenstein foi muito importante para nós."

Análise: "Começámos bem a primeira parte e depois ficámos frustrados nos últimos 25'. Temos de crescer nestes jogos. A interpretação na segunda parte foi muito melhor. Foi uma oportunidade para ganhar três pontos e mais que isso para os jogadores me conhecerem e eu a eles."

Jogar contra bloco baixo: "É sempre complicado quando tens muitos jogadores à frente da baliza. Tens de controlar as emoções, não podes ser individualista. O mais importante é o que fazes quando perdes a bola. Resolvemos isso de forma excelente. Importam pouco as nossas estatísticas, importam mais as que não teve o Liechtenstein."

Ronaldo: "É um novo ciclo. É importante um jogador mostrar compromisso e que possamos usar a sua experiência, e Cristiano mostra isso."

Falou com Fernando Santos? "Ainda não. Tenha essa intenção, para quando formos ao Catar. Sempre é bom conversar para saber mais informação sobre o bom trabalho que fez."