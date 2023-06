Roberto Martínez revela que Diogo Costa será titular

Declarações de Roberto Martínez na antevisão do Portugal-Bósnia

Sobre a preparação: "Foi um período muito bom, os jogadores estão com muito compromisso, muito bom trabalho em treino, temos a intenção de fazer um bom jogo e ter uma boa celebração."

Sobre Gonçalo Ramos: "É difícil. depois da conferência de Imprensa temos de avaliar a situação, falhou o treino de ontem e falhará o de hoje, é difícil estar no jogo"

Esforço e cansaço: "Os jogadores gostam de jogar. Têm orgulho grande de jogar pela Seleção, têm energia positiva. Cada treino é importante. A nossa ideia é muito clara. Conhecemos a Bósnia, tem clareza tática, com mistura de miúdos e jogadores experientes de elite, precisamos de estar ao máximo nível, mas ainda não tenho o onze."

Sobre a Bósnia: "Acho que a Bósnia é uma equipa como um exemplo como seleção, muito competitiva, o selecionador tem uma clareza tática e utiliza os seus jogadores de forma muito clara. Tem uma mistura de jogadores novos, como ou experientes. É seleção forte, trabalhei com jogadores bósnios em clube, sei que gostam de jogar muito pela seleção. Tem intensidade e forma de competir forte, é uma oportunidade para ver o nosso nível."

Como vai decidir o guarda-redes titular: "Acho que a posição do guarda-redes é especial. É diferente de outra posição. Precisamos ter clareza. Gostei muito da atitude dos três guarda-redes, todos vimos as boas performances do Rui Patrício, jogador-chave neste balneário, com experiência e atitude de alto nível. Acho que no estágio de março esteve perfeito, mas precisamos ter clareza para o guarda-redes. O número um agora é o Diogo Costa, o Rui Patrício é o 2 e José Sá o 3. Com os jogadores de campo é diferente. Temos cinco substituições, tem a ver com momento de forma, com o adversário, muitos detalhes."