Roberto Martínez revela conversa e explica situação de Rafa Silva

Selecionador nacional falou com figura chave do Benfica.

Roberto Martínez revelou esta sexta-feira a primeira convocatória como selecionador nacional. Na lista não figura Rafa Silva, que antes do Mundial'2022 anunciou a renúncia à equipa das quinas. O técnico espanhol revelou que falou com o jogador do Benfica, mas que a decisão se mantém.

"Rafa Silva? Em primeiro lugar, peço desculpa pelo portunhol. Dois meses a tentar estudar. O Rafa é fantástico, tentei falar com ele, mas o Rafa crê que o seu tempo com a Seleção está fechado. Nós temos que respeitar esta opinião de um jogador com muita experiência", afirmou o selecionador nacional.