Roberto Martínez questionado sobre João Mário: "Agora, temos 26 jogadores e todos querem jogar"

Declarações de Roberto Martínez na antevisão do Portugal-Bósnia, partida do apuramento para o Euro'2024

Sobre João Mário: "Já falei da situação do João Mário, é uma decisão pessoal e eu respeito. Teve uma carreira com a seleção e temos de ver isso. Agora temos 26 jogadores e todos querem jogar, todos querem ser importantes, é muito importante para mim. Vejo orgulho e energia no balneário. É uma situação natural e normal. Precisamos de ter constantemente jogadores novos, ter alto desempenho, jogadores que podem fazer diferentes funções. Temos muitos jogadores na seleção."

Ronaldo há duas semanas sem jogar: "A nossa missão é menos complicada que isso. É o trabalho de treino. Temos uma ideia muito clara para jogar amanhã e precisamos dos jogadores para isso. Temos duas partidas em 72 horas, isso é importante para a planificação, mas planificação do estágio, não é um situação para ver antes do estágio.

Como vai decidir o onze: "Tenho mais um treino, não sei quem vai jogar amanhã. É impossível dar uma resposta. Tenho uma ideia muito clara e preciso de ter todos preparados. Não vou olhar ou complicar, ver quem jogou... Estes treinos são importantes. Amanhã posso responder".