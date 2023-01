Roberto Martínez quer adjunto português: "Que tenha carreira internacional"

Novo selecionador apresentado na Cidade do Futebol. Cerimónia contou ainda com a presença e as palavras de Fernando Gomes, presidente da FPF

Equipa técnica: "Tenho muito clara a estrutura. Iremos concluir isso nos próximos dias. Gostaria de incluir um adjunto português que tenha carreira internacional e que tenha sido jogador. Seria importante".

Leia também Portugueses Exibição de João Félix arrasada: "Complicou a Jorge Mendes e Atlético a saída" Espanhóis não ficaram convencidos com exibição do internacional português. Numa altura em que se fala de saída, jogador voltou a ser titular e a merecer confiança de Simeone, numa partida que o Barcelona venceu, por 0-1

Fardo pesado? "É sempre mais fácil seguir a um grande. Podemos aproveitar todo o trabalho bem feito."

Sonhos e objetivos: "Claro que o objetivo tem de ser sempre ganhar e sonhar alto. O importante para o selecionador é todo o processo. Se não nos qualificarmos... Temos de dar pequenos passos e criar uma base. Temos de estar preparados para os jogos de março. Esta equipa terá de representar o povo português. Acredito no projeto, no jogador português, e tenho a ideia que vamos conseguir crescer juntos."