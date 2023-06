Roberto Martínez rendido: "Quando trabalhas com Ronaldo percebes o segredo"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, após o triunfo contra a Islândia (1-0), na quarta jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Cristiano para muitos é superhumano. O que aprendeu sobre ele agora que o conhece e trabalha com ele? "Muito boa pergunta, porque quando estás fora não sabes o segredo. Depois quando estás com ele percebes, é o compromisso, o desejo, o tentar sempre melhorar. O Pepe fez o mesmo. O Cristiano é um exemplo. Esteve fantástico com a Bósnia, fez os 90' em dois jogos, não me surpreendeu. Nem podem imaginar o número de anos a jogar a este nível. É um dos melhores de sempre."

Considerou tirar Ronaldo? "Jogamos como equipa. Ronaldo está bem disciplinado na nossa organização, estava no lugar certo e o toque final foi dele. Precisamos de um jogador como ele, de rodeá-lo bem. Umas vezes a energia não é a mesma, 180' não é fácil, mas a experiência conta muito."

Leia também Seleção VAR corrige: Ronaldo marca e decide resultado do Islândia-Portugal. Veja o lance Minuto 89: Ronaldo marca, mas é assinalado fora de jogo. A assistência, de cabeça, foi de Gonçalo Inácio. Lance está a ser avaliado pelo VAR. Golo 123 de Ronaldo no jogo 200 pela Seleção Nacional.