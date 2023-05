Roberto Martínez: "Precisamos de dar outro papel a Rafael Leão na Seleção, é a nossa responsabilidade"

Selecionador português destacou o "sorriso" em campo do jogador do Milan

Roberto Martínez, selecionador português, em entrevista à rádio britânica talkSPORT, foi questionado sobre Rafael Leão. O belga deixou muitos elogios ao jogador do Milan e salientou a vontade de dar "outro papel" ao internacional luso na Seleção Nacional.

"O [Rafael] Leão joga com um sorriso e de forma instintiva. Tem muito talento. Não vejo outra equipa com um jovem tão influente. Esta época o Milan bateu o Nápoles por causa do Leão", começou por dizer.

"Precisamos de dar-lhe outro papel na seleção, é a nossa responsabilidade", concluiu Martínez.

De recordar que Rafael Leão é um dos 23 nomes na lista de convocados do selecionador para os jogos frente a Bósnia e Islândia, de qualificação para o Europeu de 2024.