Roberto Martínez: "O que parece um jogo fácil pode ser um jogo traiçoeiro"

Declarações de Roberto Martínez após Portugal-Liechtenstein (4-0), partida da primeria jornada da qualificação para o Euro'2024



Análise ao jogo: "O mais importante é a atitude. Foi um início de estágio para os jogadores, para terem um grande compromisso, um grande trabalho e isso ficou demonstrado no jogo. O mais importante foram os três pontos, mas é um início onde os jogadores podem conhecer-me e eu conhecer mais os jogadores. Começámos o jogo muito bem e depois frustramo-nos. Tivemos 25 minutos que temos de melhorar. Na segunda parte interpretou-se muito bem o início. O que parece um jogo fácil pode ser um jogo traiçoeiro, porque é importante encontrar soluções para furar um bloco defensivo tão baixo. Fico com a atitude e o impressionante que foi o estádio e o público, que me faz adorar estar com Portugal".

Mais e menos do jogo: "A atitude, o compromisso quando perdemos a bola. É muito importante que quando estás concentrado em que querer marcar um golo não te desconcentras e permitas ao Liechtenstein ter situações de contra-ataque, de bola parada. A concentração dos jogadores para ganhar essa bola foi imensa. Do que não gostou foi, provavelmente, depois do primeiro golo termos perdido a direção do jogo, o controlo das emoções e isso, na primeira parte, perdemos 25 minutos de ataque. Na segunda parte gostei da relação com os jogadores, a entrada dos suplentes com a mesma intenção. Acho que é um bom começo, mas devemos melhorar muito".

Sistema para manter: "A estrutura é algo variável. Depende do adversário, do momento da nossa equipa, inclusive durante o jogo. Temos de ser uma equipa flexível. O que não podemos mudar é o compromisso, o trabalho sem bola, a reação... Há conceitos muitos importantes nesta equipa para tirar o máximo rendimento dos jogadores individualmente, mas a estrutura é apenas uma posição de início".