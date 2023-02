Roberto Martínez no treino da Seleção Nacional de sub-17

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A seleção portuguesa está a preparar a participação no Torneio Internacional do Algarve.

O novo selecionador de Portugal, Roberto Martínez, esteve esta terça-feira a acompanhou o treino da Seleção de sub-17.

A seleção portuguesa daquele escalão está a preparar na Cidade do Futebol, em Oeiras, a participação no Torneio Internacional do Algarve.