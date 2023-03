"Roberto Martínez? Não tenho dúvidas que vai usar vários sistemas táticos"

Luís Castro, treinador do Botafogo, esteve no Fórum ANTF, que decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Sobre o futebol português: "Estou atento ao futebol português, mas não de forma transversal, para que possa analisar as jornadas. Fico sempre feliz pelo sucesso de futebol português na Europa e no Mundo, quer a nível de seleção quer a nível de clubes. Quero a sucesso das equipas, treinadores e jogadores. O nosso sentimento patriótico vai-me acompanhar pelo mundo fora."

Sobre op novo selecionador: "Roberto Martínez é um técnico com muita qualidade que tem feito um bom trajeto que está rodeado de uma equipa muita competente. Temos um seleção de grande qualidade, a minha esperança é que consiga grandes conquistas para o futebol português. Não tenho dúvidas que vai usar vários sistemas táticos, se vai ser de três centrais, ou não, vamos saber agora".