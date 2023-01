"Roberto Martínez na Seleção portuguesa? Na Bélgica foi um pouco surpreendente"

Com oito anos de futebol belga, o português Jorge Teixeira considera que a contratação de Roberto Martínez para a Seleção portuguesa foi vista com alguma surpresa na Bélgica, onde o espanhol era selecionador (saiu após o Mundial'2022).

Jorge Teixeira, defesa-central português do Sint-Truiden, da Bélgica, ficou surpreendido com a escolha de Roberto Martínez para selecionador de Portugal. Já com oito anos de futebol belga (seis no clube que agora representa e dois no Standard Liège), o jogador formado no Sporting refere que também na Bélgica a decisão surpreendeu.

"Para mim foi uma surpresa, porque Portugal tem bons treinadores. Aqui na Bélgica também foi um pouco surpreendente, porque ele fez um bom trabalho no Mundial'2018, mas com os jogadores que ele teve, as pessoas não ficaram muito contentes com o trabalho dele e, por isso, foi uma surpresa ele assinar por Portugal", apontou, em declarações à Rádio Renascença.

"Começou bem no Mundial'2018, mas com o passar dos anos alguns dos jogadores começaram a perder a forma física, e isso resultou numa má prestação da Bélgica no Mundial do Catar. É um treinador que aposta nos jovens, aqui na Bélgica começou a introduzir jogadores jovens na seleção, mas a má forma de alguns jogadores mais experientes não ajudou à sua integração. Os adeptos não ficaram contentes com ele, porque tinha muita qualidade na seleção, mas não conseguiu aproveitar", continuou o futebolista que também atua como médio-defensivo.

Jorge Teixeira, de 36 anos, assumiu que "preferia ter um treinador português na Seleção", mas agora "há que apoiar o Roberto Martínez".

Casa Pia, Odivelas e Fátima foram os clubes que o atleta natural de Lisboa representou em Portugal. Desde 2008 que joga no estrangeiro.