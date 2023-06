Roberto Martínez: "Há valores, mas precisamos de tempo para ganhar um torneio"

Entrevista de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, ao Canal 11

Balanço dos primeiros três meses: "É um balanço muito positivo. Estou muito satisfeito com os valores, jogadores que compõem uma equipa com valores, compromisso de luta, de querer melhorar, de respeito. Depois precisamos de tempo para ser uma equipa que possa ganhar um torneio, de apuramento."

Nos quatro jogos, houve algum momento de receio: "Eu sou uma pessoa positiva. Eu tenho sempre um sentimento de acreditar num bom trabalho dos jogadores,. Temos jogadores com boa experiência, é uma mistura de miúdos com muito talento e jogadores com muita experiência. O balneário é que dá um sentimento de poder trabalhar bem, de ganhar jogos, de sofrer, que é importante e pessoa que pessoas que conhecem a importância de jogar para a seleção."

Diferente de jogar para um clube? "Totalmente. A minha experiência, de sete épocas na Premier League e depois sete épocas no futebol internacional é totalmente diferente. O jogador joga no clube para melhorar e fazer o que o clube espera dele. Para a seleção é um orgulho, uma recompensa para a carreira. É um sonho de miúdo."