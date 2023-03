Roberto Martínez: "Há uns 35 jogadores que podiam estar aqui..."

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, à margem do anúncio da convocatória para os jogos com Liechtenstein e Luxemburgo, de qualificação para o Euro'2024.

Convocatória mais difícil da carreira? Quando fechou o lote de eleitos? "É uma lista muito, muito importante, porque é o ponto de partida. Eu acho que há uns 35 jogadores que podiam estar aqui. Mas o importante é quando chegas à Seleção como jogador: há que estar preparado. É uma lista com muita informação e trabalho, mas uma lista muito difícil. Na última lista foram 26 jogadores, mas há jogadores importantes que precisam de trabalhar no campo. E o trabalho no campo é o início de boas indicações para criar uma equipa vencedora."

Orientou uma das melhores seleções do mundo em 2018, a da Bélgica. Foi mais difícil escolher aí ou agora? "Todas as convocatórias são diríeis. Mas acho que nós temos muita, muita informação, estou muito feliz com a forma de trabalhar da FPF, mas o estágio é para ganhar dois jogos. Esse é o primeiro passo. E agora é uma oportunidade para trabalhar com os jogadores que temos. Temos 10 jogos de apuramento e é muito importante cada estágio. A cada estágio somos melhores, jogamos de forma mais clara. A partir daqui, queremos criar uma equipa que se complemente, que é o que precisamos."

Adversários ideais para mostrar as ideias aos 26 convocados? "O futebol internacional não tem jogos fáceis. É importante trabalhar bem, trabalhar com muita intensidade. O adversário não é o ponto de partida para o que fazemos."