"Roberto Martínez? Gosto do estilo. Falei com Carrasco e Witsel..."

João Félix acredita que o sucessor de Fernando Santos tem tudo para realizar um grande trabalho ao leme da seleção portuguesa.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para substituir Fernando Santos após o Mundial do Catar, uma escolhe que agrada a João Félix. O agora jogador do Chelsea, cedido pelo Atlético até final da época, admite que falou com alguns companheiros no sentido de recolher informações sobre o ex-selecionador da Bélgica.

"Ele fez um trabalho muito bom com a Bélgica, há muito tempo na primeira posição do ranking. Gosto do seu estilo. Falei com Carrasco e Witsel [jogou com ambos no Atlético] e disseram-me coisas muito boas. Com os jogadores que tem, acho que vai fazer um trabalho muito bom", referiu em entrevista ao jornal As.