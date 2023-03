Roberto Martínez: "Foi importante ver este grau de compromisso. Vamos ser taticamente flexíveis"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na antevisão da partida contra o Liechtenstein (quinta-feira às 19h45), do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Primeiras impressões: "Vou responder em espanhol para me explicar melhor. Foi um bom início, foi importante ver o grau de compromisso e intenção dos jogadores. É um prazer ver o seu grau de satisfação por representar a Seleção. A partir daqui é trabalhar para vencer estes dois jogos."

Tática: "A estrutura será variante. Podemos jogar com três centrais, importante é que nos adaptamos aos adversários e usar a forma que nos servir melhor. Importante são os conceitos, ter personalidade. Jogar com três centrais, com linha de cinco, teremos de ver e ser flexíveis. Depois do treino de hoje ficará tudo mais claro."

Adversários mais fracos a abrir: "Os pontos são os mesmos, temos de trabalhar da mesma forma. É importante a equipa apanhar bom ritmo, ter boas intenções e praticar já o nosso jogo. O adversário é irrelevante. Importante é ter um bom início e responder ao carinho que os adeptos nos têm demonstrado. O importante agora é o Liechtenstein."

Baixa de Diogo Costa, Rui Patrício a titular? "O Rui Patrício e o José Sá estão a trabalhar bem. É uma lástima, mas temos de evitar qualquer problema, o Diogo foi libertado e vamos pensar noutras opções."

O que promete aos adeptos? "Posso prometer muita vontade. Estes jogadores têm um compromisso ... ter o Alvalade cheio é uma amostra que nos vai permitir dar o melhor que temos."