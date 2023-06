Roberto Martínez fala em esforço e destaca Diogo Costa: "Até ao último jogador..."

Declarações de Roberto Martínez após o triunfo de Portugal, por 3-0, na receção à Bósnia

3-0 diante da Bósnia. Se olharmos para os números de forma muito fria. Três vitórias, nenhum golo sofrido. 13 marcados. Mas a exibição não entusiasmou a bancada, porqu^e? "Típico estágio de junho, muita fadiga mental. Os nossos jogadores estiveram a um alto nível fisicamente. Eram jogo muito difícil para jogar contra uma equipa, a Bósnia, que teve ideias muito claras e um jogo muito direto e jogadores como Pjanic e Dzeko. A Bósnia tem jogadores com muita qualidade. Precisamos de estar juntos, precisamos de aprender e de jogar como equipa. O jogo sem bola, individualmente, foi um esforço para o coletivo que merece a vitória. O Diogo costa com um grande momento... Foi uma sensação de equipa até ao último jogador. Precisamos de jogos como este para continuar a crescer."

Falou em potenciar o talento do jogador português mas mesclá-lo com o equilíbrio necessário. Fica com a ideia que pode prender os jogadores à questão do equilíbrio? Tentarem cumprir o plano sem correr riscos? "É importante sempre teres [equilíbrio] frente a um adversário que joga com determinadas qualidades. Depois temos a grande vantagem de termos um balneário com muitas possibilidades, é importante adaptar ao jogo e nunca ser demasiado complicados com as nossas preparações. Hoje acho que cada jogador jogou para a equipa, estou muito satisfeito com a conduta e o esforço, e depois precisamos de melhor muito na direção do jogo. Perdemos a bola em zonas onde não devemos perder, demos oportunidades à Bósnia para contra-atacar. E isso é uma inteligência de equipa que precisamos de trabalhar."

Isso tem a ver com o não cumprir o plano ou com o cansaço mental? "Tudo. Tem a ver com o adversário, que fez um bom trabalho defensivo, tem a ver com a fadiga mental, porque precisam de estar muito focados. Uma vitória, três golos, baliza inviolada. Agora é descansar e preparar a Islândia."

Irá por isso haver muitas alterações? "É possível. Mas agora devemos desfrutar da vitória, o ambiente foi espetacular. Os adeptos estão contentes e depois preparemos a Islândia."