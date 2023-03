Roberto Martínez esclarece dispensa de Diogo Costa

Declarações de Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Liechtenstein, marcado para quinta-feira (19h45) e relativo à primeira jornada da qualificação para o Euro'2024.

A sua convocatória é parecida à do Mundial. Também vamos ver uma equipa parecida nestes dois jogos? "A resposta derradeira é que depende muito dos últimos três treinos. É muito importante que o treino seja refletido amanhã e isso é um ponto de partida importante. Amanhã não há espaço para erros, temos de ganhar e fazer o maior número de coisas bem. O que me tem surpreendido é o grau de compromisso dos jogadores com a Seleção, que posso aproveitar para sermos uma equipa melhor do que a soma de todas as individualidades".

Celton Biai foi chamado, apesar de ter convocado três guarda-redes. Como está Diogo Costa? E, por ser espanhol, Portugal vai começar a jogar à "tiki-taka"? "Este é um período tão curto que precisamos de apoio na baliza, daí termos decido chamar o Celton Biai, para nos apoiar na dinâmica dos treinos. O Diogo Costa tem um problema muscular no ombro e não vamos correr riscos. Celton vai estar na convocatória amanhã e foi chamado para retirar rendimento dos treinos. Quanto ao estilo, não queremos copiar ninguém. Portugal tem uma capacidade incrível para retirar o melhor dos seus jogadores e tem a capacidade para jogar em todos os estilos de jogo. Vamos tentar combinar bem todos os estilos para retirar o melhor dos jogadores".