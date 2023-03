Roberto Martínez explica chamadas de Gonçalo Inácio e Diogo Leite

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, à margem do anúncio da convocatória para os jogos com Liechtenstein e Luxemburgo, de qualificação para o Euro'2024.

Ideias novas, sistema diferente? Há tempo para preparar? "Sim... É um curto espaço, mas o futebol internacional é muito curto. A minha experiência, os jogos muito importantes, porque o resultado para a qualificação do Europeu. Mas é tempo suficiente para conhecer jogadores, as pessoas que são... E tentar criar uma equipa conjunta e ideia clara de como jogar"

Gonçalo Inácio nunca jogou pela Seleção, Diogo Leite em estreia absoluta. O que podem trazer? É porque atravessam um bom momento? Seleção vai jogar com 3 centrais? "É importante em cada estágio dar oportunidade de jogar com 2 ou 3 centrais. Precisamos de ser muito flexíveis taticamente. O Inácio joga com muita personalidade, é um jogador de perfil canhoto. O Diogo Leite é uma surpresa, joga numa liga competitiva, com um papel importante. Acho que é um dos jogadores que podem trazer algo de muito diferente".

Difícil chegar a estes 26 jogadores? Florentino, Pote, Galeno ponderados? "Sim, sim. Nós temos muitos jogadores com qualidade para estarem na seleção. O Pote está num nível de seleção, mas temos muitos jogadores que jogam no mesmo setor. É uma situação em que este estágio será ponto de partida. É preciso criar ambiente competitivo. A competição é importante, mas o Florentino, jogadores como o Pote... São muito importantes, que têm a sua parte na Seleção."