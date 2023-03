Roberto Martínez: "Espero mudar alguns jogadores em certas posições"

Declarações à RTP de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na antevisão ao jogo com o Luxemburgo (domingo, 19h45).

Jogo diferente do de quinta-feira? "Muito diferente, o Liechtenstein jogava com um novo treinador. O Luxemburgo tem um treinador com ideias muito claras, trabalharam muitos jogos juntos. Essa forma de jogar fá-los muito competitivos. Duas derrotas em nove jogos... Mostra que será um jogo competitivo."

Mesmo onze? "Depende... São três dias de um jogo ao outro. Há que avaliar como estão os jogadores. Espero mudar alguns jogadores em certas posições, as mais difíceis do ponto de vista físico. Há que manter a estrutura, que temos de aproveitar para trabalhar."

Novo sistema, com três centrais: "É importante encontrar uma estrutura que dê equilíbrio com os jogadores que há. Essa estrutura é variante. Jogámos com três centrais, mas teremos a oportunidade de mudar a estrutura noutros estágios."