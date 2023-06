Roberto Martínez: "Equipa evoluiu em relação aos dois primeiros jogos? Não..."

Declarações de Roberto Martínez na sala de Imprensa, após o triunfo de Portugal, por 3-0, na receção à Bósnia

Como é que vai gerir o esforço físico para o jogo frente à Islândia? "Foi um jogo difícil, a Bósnia tem ideias claras, uma estrutura defensiva muito compacta e depois apresenta jogadores de alto nível, com experiência de elite, como Pjanic e Dzeko. Nós tivemos uma atitude de equipa espetacular. Não acho que tivemos problemas a nível físico, foi mais fadiga mental. Na primeira parte, perdemos a bola em zonas proibidas. Individualmente, jogámos para a equipa de uma forma espetacular. O jogo sem bola foi de muito esforço e houve muita qualidade em frente à baliza. O Diogo Costa, num grande momento, manteve a baliza inviolada. Uma grande vitória, que permite crescer e melhorar. Agora, temos 72 horas para preparar a próxima partida."

Sente que a equipa evoluiu em relação aos dois primeiros jogos? "Não. Evoluímos nas situações sem bola, a nossa pressão alta foi muito boa, tal como a nossa reação à perda de bola. Parámos muito o jogo da Bósnia na segunda parte. O nosso jogo com bola não foi ao nível que precisamos. Isso depende das decisões, do momento do estágio. Contudo, é muito importante poder ganhar por 3-0 e saber que precisamos de melhorar em muitos aspetos."

Acha que houve dificuldade na articulação entre os setores? "Defensivamente, a Bósnia jogou muito bem. Nós não tivemos a ligação certa, não tivemos boas decisões, não jogámos fácil em zonas que precisamos de jogar fácil. Queríamos ganhar o jogo nos primeiros cinco minutos. Jogámos mais com o coração do que com a cabeça."

Em que é que sente que Portugal precisa de melhorar? "Precisamos de ter mais jogos como o de hoje. Este jogo vai permitir que aprendamos, vai-nos ajudar a crescer. Cada jogo é diferente e cada adversário também é diferente. Porém, a nível internacional, manter a baliza inviolada e marcar quatro golos, porque um foi anulado, é uma grande performance. Vi o esforço individual, o compromisso coletivo e isso é muito importante para que continuemos a crescer."