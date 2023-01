Roberto Martínez encontra-se com jogadores portugueses em Riade

Valência publicou imagens de uma conversa de Roberto Martínez com André Almeida e Thierry Correia.

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, está em Riade, capital da Arábia Saudita, e aproveita esse local para se encontrar com alguns jogadores portugueses. O Valência, que está naquela cidade para disputar a Supertaça de Espanha (defronta o Real Madrid na meia-final, esta quarta-feira), partilhou imagens da conversa do espanhol com o médio André Almeida e o lateral-direito Thierry Correia.

Além do Valência, Real Madrid, Barcelona e Bétis (de William Carvalho e Rui Silva) estão em Riade para disputar o troféu.

Além destes, também Cristiano Ronaldo, agora a representar o Al Nassr, está na capital saudita e é provável que venha a falar com Roberto Martínez.