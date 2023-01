Roberto Martínez em Leiria para assistir ao Sporting-FC Porto

Selecionador nacional vai assistir à final da Taça da Liga.

Roberto Martínez, selecionador nacional, e Rui Jorge, selecionador dos sub-21, encontram-se este sábado em Leiria para assistir à final da Taça da Liga, entre Sporting e FC Porto, jogo agendado para as 19h45.

Recorde-se que, em Portugal, Martínez assistiu in loco a Benfica-Sporting, Braga-Boavista e Estoril-Casa Pia. No estrangeiro, esteve no Nottingham Forest-Manchester United, no Manchester City-Wolverhampton e encontrou-se com alguns jogadores portugueses em Riade durante a realização da Supertaça de Espanha.