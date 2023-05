Roberto Martínez elogia Jota, jogador do Celtic: "Tem estatísticas impressionantes"

Selecionador nacional acompanha de perto as exibições do jogador do Celtic.

À margem de um jantar de angariação de fundos que decorreu em Glasgow, o selecionador nacional Roberto Martínez confirmou que Jota - em grande destaque no Celtic - está a ser seguido com muita atenção. "Está no meu radar. É um jogador muito importante para a Seleção, pela qualidade e talento que tem para superar adversários no um para um. Desde que cheguei, em janeiro, tenho seguido muitos jogadores e Jota é um deles. Tem crescido e passou a ter um papel importante no clube. Tem estatísticas impressionantes", revelou Roberto Martínez, salientando, contudo que o atacante tem concorrência de "João Félix e Rafael Leão para a mesma posição".

"Portugal tem uma população de 10,3 milhões de pessoas, mas temos 82 jogadores a jogar nas cinco principais ligas europeias. E temos jogadores que atuam todas as semanas, época após época, na Liga dos Campeões. Atingem um nível de competição que os ajuda do ponto de vista internacional. Por isso fico satisfeito por o Jota ter jogado na Liga dos Campeões e ter sido importante num clube como o Celtic só o pode ajudar", afirmou ainda Martínez.

O ex-jogador do Benfica, de 24 anos, fez 14 golos e 11 assistências em 39 jogos pelo Celtic, ajudando o clube a alcançar o bicampeonato.