Roberto Martínez elogia Cristiano e dá exemplo de Pepe: "São exemplos para o futebol português"

Declarações de Roberto Martínez na antevisão do Portugal-Bósnia

Roberto Martínez, questionado por O JOGO, abordou a forma em que chega Ronaldo à Seleção após um ano a competir na Arábia Saudita. Uma resposta que envolveu Pepe.

"Tenho muita experiência de jogadores de seleção que competem Europa e com os que jogam fora da Europa. Às vezes é uma vantagem para jogar na seleção. Temos três formas de analisar um jogador, qualidade individual, experiência e compromisso e o Ronaldo é total, é exemplo no balneário, no futebol português e no mundial", disse.

"Depois é uma situação normal, precisa de um bom treino, de treinar bem para jogar. Precisamos de ambiente de alto rendimento para os nossos jogadores. O Cristiano e o Pepe, porque é a primeira vez que trabalhei com ele, são exemplos para o futebol português, precisamos da experiência e sabedoria", concluiu.