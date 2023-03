Roberto Martínez: "É um novo ciclo que com Cristiano Ronaldo nos faz melhores"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na antevisão da partida contra o Liechtenstein (quinta-feira às 19h45), do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Gonçalo Ramos em boa forma, vai ser titular sozinho ou encaixará com Ronaldo? "Gosto de perguntas fáceis para começar. O Cristiano fala português muito bem, mas vou responder em espanhol para me explicar melhor. É um novo ciclo que com Cristiano nos faz melhores. As decisões desportivas serão tomadas em campo. Estão cá todos para acrescentar, temos dois jogos em curto espaço de tempo e não é momento de ser titular ou não, é de estar implicado e fazer-nos melhores. Há um amor e carinho pela seleção que me surpreendeu, assim é mais fácil tomar decisões. Pode ser que joguem juntos, os dois estão a ponta de lança agora, mas dependendo do adversário, do momento, da necessidade. Quero é uma equipa flexível, com um ou dois pontas. Temos de evoluir com isso."

Sabe o hino? "Saber o hino é muito importante, representa o sentimento da seleção e é algo que quero aprender. É o grito de guerra de uma equipa, representa mais que só um jogo."

Papel de Ronaldo: "O importante é o grau de compromisso de todos. O Cristiano é o nosso capitão, é muito importante poder usar essa experiência. Não posso comentar como estavam a trabalhar antes, mas nestes dias a surpresa é muito agradável. A qualidade é clara, o nível individual do futebolista português é impressionante. Há vontade de crescer. A partir daí é desenvolver o máximo nível que pudermos atingir."