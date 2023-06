Roberto Martínez: "É também a celebração de Ronaldo, orgulho do futebol e povo português"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na antevisão da partida contra a Islândia de qualificação para o Europeu de 2024

Sobre o jogo: "Cada partida internacional tem dificuldades, mas eu estou muito contente pelo treino cheio de energia, força. Temos 25 jogadores e com duas partidas em 72 horas devemos utilizar a força do balneário. É também uma celebração de um jogador como Cristiano Ronaldo, orgulho do futebol português, do povo, do futebol mundial. É o primeiro jogador a ter 200 internacionalizações. É muito especial, é uma celebração".

Sobre a tática da Islândia: "É difícil ver muitas variações, os jogadores são os mesmos. Eu conheço Islândia muito bem, joguei duas vezes aqui. É equipa muito equilibrada, muita organização defensiva e forte nas bolas paradas. Devemos jogar bem. Fiquei com uma sensação muito positiva depois do jogo com a Bósnia"

Alterações na equipa: "Todos trabalharam bem, estamos contentes com todos no estágio. E precisamos de todos. Depois da partida com a Bósnia a nossa intenção não é fazer muitas variações, mas se precisamos, temos dois jogadores por posição. Depois do treino avalio. Eu acho que todos os jogos internacionais, fora de casa, é a equipa da casa que tem o ritmo da partida. A forma de defendermos a baliza, é importante".

