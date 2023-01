Selecionador nacional e presidente da FPF foram presenças de destaque na iniciativa, que decorreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O selecionador nacional, Roberto Martínez, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, o e João Vieira Pinto, diretor do organismo, estiveram presentes esta terça-feira na inauguração dos "Tetos de Esperança", iniciativa que teve como objetivo a decoração de oito salas da Unidade de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O trio foi recebido pelo presidente do conselho de administração do hospital, Daniel Ferro, e pôde conviver com as crianças doentes, assim como observar os desenhos dos craques e das mascotes da Seleção nos tetos da ala pediátrica.

Durante a visita, o Martínez foi recebido com entusiasmo das crianças internadas e foram igualmente distribuídos presentes. Fernando Gomes anunciou ainda que esta iniciativa será estendida a outros hospitais portugueses e congratulou-se pela oportunidade de fazer uma pequena diferença na vida dos jovens pacientes.